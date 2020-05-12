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- Üsküdar'da hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
Üsküdar'da hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı
Girdikleri evden ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 3 kadın hırsızın, yüzlerini şal kapatarak gizlediği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 12.05.2020 - 13:09
Üsküdar'da geçtiğimiz ay, bir evden ziynet eşyası, kol saati, nakit para ve 1 adet silah çalınması ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler binadaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Görüntülerde tespit edilen 3 kadın şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
3 KADIN 50 BİN LİRA DEĞERİNDE HIRSIZLIK YAPTI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Seda M.'nin (27) 23 adet, Şerife G.'nin (35) 29 adet, Sibel M.'nin (23) 6 adet suçtan kayıtları olduğu belirlendi.
Girdikleri evden 50 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Üsküdar'da hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı ViDEO
BİR HIRSIZ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Sibel M. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.