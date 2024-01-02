Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: Bir bina boşaltıldı İstanbul Üsküdar'da inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaat sahasının yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA

İstanbul'da saat 02.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Küçüksu Mahallesi, Kaldırım Caddesi üzerinde, temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması ile istinat duvarı yan tarafta bulunan yol ile birlikte çöktü.

Dört katlı bina boşaltıldı

Olayın yaşandığı yerde bulunan 4 katlı bir bina güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem alırken megafon ile uyarı yaparak binanın tahliye edilmesini sağladı. Binada oturanlar eşyalarını alarak binadan çıktı.

"Sadece duvar göçtü"

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını belirten bekçi Hüseyin Gül, “Ben burada bekçiyim. Bir ses geldi, çıktık baktık yan tarafta göçük var. Yapacak bir şey yok. Bunu biliyoruz. Sadece duvar göçtü. Bizim gördüğümüz oydu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)