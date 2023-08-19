Üsküdar’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı

İHA
İstanbul Üsküdar'da sabah saat 06.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi üzerinde, cadde üzerinde ilerleyen Nevzat Eren Akduman yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki direğe çarptı daha sonra takla attı.
Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.