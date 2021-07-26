Üsküdar- Alemdağ seferi yapan minibüslerin dolup taştığı anlar anbean kameraya yansırken, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Türkiye'de bir süre 5 bin dolaylarında seyreden vaka sayısı, yeniden artışa geçti.

Nedeni ise hem aşı olunmaması hem de tedbirlere uyulmaması...

Tüm bunlara mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da eklenince, belirlenen maske ve mesafe kuralları da hiçe sayılıyor.

TIKA BASA DOLU MİNİBÜS

Görüntüler dün akşamdan...

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde metro ve İETT seferleri olmadığından dolayı Üsküdar- Alemdağ seferi yapan minibüsler tıka basa doldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da metro ve İETT seferleri durunca minibüsler doldu ViDEO

MESAFE KOYACAK ALAN KALMADI

Görüntülerde, minibüste yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.