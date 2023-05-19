Üsküdar'da otobüs şoförüne 'Babamı duraktan niye almadın' tepkisi İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti. Otobüs şoförüne tehdit ve hakaretler savuran sürücüyü çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.

DHA

İstanbul'da yaşanılan otobüs kavgalarına bir yenisi daha eklendi..

Bu kez yolcu ile değil, otobüse binemeyen yolcunun oğlu şoförle tartıştı..

10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Altunizade Köprüsünde meydana gelen olayda, bir sürücü otomobiliyle, Üsküdar- Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT otobüsünü bir süre takip ederek önünü kesti.

Küfür ve hakaret etti

Sürücü, önünü kestiği otobüsün şoförü olan Ecevit İpek'in, durakta bekleyen babasını almadığını iddia ederek küfür ve hakaret etti.

O sırada içinde yolcuların da olduğu otobüsün kapılarını kilitleyen otobüs şoförü polis ekiplerine haber verdi.

"Babamı duraktan niye almadın"

Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, "Babamı duraktan niye almadın" diyerek hakaretler etmeye devam etti.

Otobüs şoförü her durakta durduğunu, durakta yolcu bırakmadığını söylese de otomobil sürücüsünü ikna edemedi. Otobüsteki yolcular da sürücüye, çocukların olduğunu ve korktuklarını söyledi.

Şoför şikayetçi oldu

Ancak otomobil sürücüsü, polis ekipleri gelene kadar hakaret etmeye devam etti. Bir süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona eren olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Babasını almamışım, böyle bir şey yok. İspatlayamazsın zaten"

Güzergahında giderken otomobil sürücüsü tarafından önünün kesildiğini belirten Ecevit İpek ise olayı şu ifadelerle anlattı: