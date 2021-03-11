Üsküdar'da polisten kaçan şüpheliler suç makinesi çıktı

Üsküdar’da kısıtlama saatinde polis ekiplerinin denetim noktasından kaçan 3 şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Saat 22.30 sıralarında Üsküdar’da Eski Çınar Sokakta meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muhammet Özçelik idaresindeki 34 DAS 844 plakalı otomobil polis ekiplerinin denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı.

EKİP OTOSUNA ÇARPARAK DURDU

Polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli şahıslar uzun kovalamaca sonrası polis ekip otosuna çarpması sonucu kaza yaparak durdu.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYIDI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında denetim noktasından kaçan, Muhammet Özçelik, Bahri Yıldırım, Cemal Kiraz isimli şüpheli şahısların suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 3 şüpheli şahsın çok sayıda suç kayıtı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Polis ekipleri tarafından 3 şüpheli şahısa cezai işlem uygulanarak polis merkezine götürüldü.





