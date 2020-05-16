Üsküdar'da sürücü ve arkadaşına ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgesiz sokağa çıkan sürücü, 3 bin 180 lira ceza yedik. Yardım pahalıya mal oldu." dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasak nedeniyle emniyet güçleri yurdun birçok yerinde denetimler yaptı.

İZİN BELGESİZ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA

İstanbul Üsküdar'da denetim yapan ekipler, bir aracı durdurdu.

Trafik ekipleri durdurdukları araçta bulunan kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Araç sürücüsü Ufuk İldeş ve arkadaşının izin belgelerinin olmaması nedeniyle cezai işlem uygulandı.

"KARGO ŞİRKETİNE YARDIMA GİDİYORDUK"

Sürücünün arkadaşı "Haklılar yapacak bir şey yok. Türkiye genelinde kargolar hiç yetişmiyor. 15 gündür teslimat yapılamıyor. Biz de kargo şirketine yardıma gidiyorduk. İşleri daha hızlı görülsün diye. Sgk dökümlü olması gerekiyormuş bu konuda bilgimiz olmadığı için ceza yedik" dedi.

Sürücü Ufuk İldeş ise "3 bin 180 lira ceza yedik. Yardım pahalıya mal oldu." dedi.