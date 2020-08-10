Üsküdar'da tarihi yapının çatısındaki klimalar kaldırıldı

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Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.

İstanbul Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarına klimalar klimalar takılmıştı.

Takılan klimalar oldukça tepki topladı. Olay üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"TARİHİ YAPININ BACALARINDAKİ KLİMALAR KALDIRILDI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.

İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."