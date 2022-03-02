Üsküdar'da vatandaşlar maske zorunluluğunun kalkmasını yorumladı

Bilim Kurulu'ndan alınan kararla açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması, vatandaşları ikiye böldü. Kimileri karardan memnun iken, kimileri ise maske takmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kalktığını açıkladı.

Açıklamadan dakikalar sonra ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Bilim Kurulu'nca alınan kararları duyurdu.

Maske kararı, İstanbul'da vatandaşları ikiye böldü.

Kimi vatandaşlar karardan memnun olduklarını söylerken, kimi vatandaşlar ise maske takmaya devam edeceklerini belirtti.

"İYİ OLDU BİR YANDAN, İNSANLAR SIKILMIŞTI"

Üsküdar Meydanı'nda yürüyen bir kişi, "İyi oldu bir yandan. Çünkü insanlar sıkılmıştı. İnsanlar iki yıldan sonra da bir bağışıklık kazanıyor biliyorsunuz. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilinmez ama. Herkesin üzerinde belli bir yük vardı. Kapalı alanlarda ve toplu taşımada devam etmesi bizim açımızdan bir artı. Açık alanlarda, kafelerde keza artık kalkması iyi oldu" dedi.

"BEN TAKMAYI TERCİH EDECEĞİM"

Başka bir vatandaş ise, "Bir şeyler gördüm ama daha okumadım henüz yazıları. Ama ben takmayı tercih edeceğim kendimi korumak için" diye konuştu.





