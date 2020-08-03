Kastamonu'da mesire alanında temizlik görevlisi, uyardığı grubun saldırısına uğrayarak kanlar içinde kaldı. Saldırganlar gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir piknik alanında görev yapan temizlik görevlisi, çöp atılmaması ve ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması uyarısında bulunduğu şahıslar tarafından darbedildi.

Uyardığı grubun saldırısına uğrayan temizlik görevlisi VİDEO

UYARILINCA SOPALARLA SALDIRDILAR

Piknik alanında bulunan tuvaleti temiz kullanmayan ve uygunsuz davranışlarda bulunan grubu uyaran görevli, şahısların sopalı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların kurtardığı temizlik görevlisi saldırı sonucu kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralıya bandaj yapıldı.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayı Twitter'dan duyuran Cide Belediyesi, saldırganların emniyet güçlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darbedildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor bir daha olmamasını temenni ediyoruz" denildi.