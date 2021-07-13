Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 992 şüpheliye işlem yapıldı

EGM, son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Türkiye'de uyuşturucu operasyonları süratle devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlar sonucu çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabındaki "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerinin uyuşturucuyla mücadelede "SOKAK" operasyonları düzenlendiği bildirildi.

3 BİN 992 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda, 78 ilde 3 bin 992 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 156 kilogram eroin, 237 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 5 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 178 gram kokain, 30 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 20 bin captagon, 580 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.