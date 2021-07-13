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    Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 992 şüpheliye işlem yapıldı

    EGM, son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.
    • AA
    • 13.07.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 04:38
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    Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 992 şüpheliye işlem yapıldı

    Türkiye'de uyuşturucu operasyonları süratle devam ediyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlar sonucu çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 bin 992 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

    EGM'nin Twitter hesabındaki "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız" başlıklı paylaşımda, son 7 günde narkotik birimlerinin uyuşturucuyla mücadelede  "SOKAK" operasyonları düzenlendiği bildirildi.

    Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 992 şüpheliye işlem yapıldı #1

    3 BİN 992 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

    Operasyonlarda, 78 ilde 3 bin 992 şüpheliye adli işlem yapıldığı, 156 kilogram eroin, 237 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 5 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 178 gram kokain, 30 bin sentetik ecza, 19 bin ecstasy, 20 bin captagon, 580 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfeğin ele geçirildiği kaydedildi.

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