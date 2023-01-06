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Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

Sakarya'da, sağlık memuru Şevket S.’nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şevket S., tutuklandı.