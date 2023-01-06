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    Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

    Sakarya'da, sağlık memuru Şevket S.’nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şevket S., tutuklandı.
    • 06.01.2023 - 05:42
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    Sakarya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Şevket S.’yi takibe alarak, Adapazarı’nda bulunan evine baskın yaptı.

    Sağlık memuru tutuklandı

    DHA'nın haberine göre evde yapılan aramada ,166 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Şevket S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevket S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Sakarya da uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalanan sağlık memuru tutuklandı #1


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