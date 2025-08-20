Uzmanından kritik uyarı: Evde konserve yaparken dikkat! Zehirleyebilir

Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte hem gıda sanayisinde hem de evlerde salça ve konserve üretimi hareketlendi.

Yazlık sebze ve meyvelerini kışın tüketmek üzere saklamak isteyen vatandaşlar, farklı yöntemlerle konserve hazırlıyor.

Ancak Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, evde konserve yaparken dikkat edilmediğinde ciddi sağlık riskleri oluşabileceğini açıkladı.

Toprak, yanlış uygulamaların zehirlenme ve hatta ölüme kadar gidebileceğine dikkat çekti.

EVDE YAPILMASI ÖNERİLMİYOR

Konserve işleminin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, evde konserve yapılmasının ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini açıkladı.

Toprak, “Dondurucunun ve buzdolabının olmadığı dönemler, ürünlerin bozulmasını engellemek için yapılan bir işlemdi. Ancak, usulüne uygun ve dikkatli bir şekilde hazırlanmadığında ölümle sonuçlanan vakaları neden olabiliyor. 'Clostridium botulinum' dediğiniz mikroorganizma nedeniyle domates, biber gibi çeşitli ürünlerle hazırlanan konservelerde ölüm vakaları ile karşılaşabiliyoruz. Clostridium botulinumu ortadan kaldırmak için 120 derecenin üzerinde kaynatma yapılması gerekiyor. Evlerde kullandığımız düdüklü tencerelere benzeyen sistem olan kapalı otoklavlarda sanayi tipi konservelerde bu işlemi uygulanıyor. Evlerde bu sıcaklığa çok fazla ulaşılamıyor. Bu nedenle de biz evde yapılmasını önermiyoruz” dedi.

AÇILAN KONSERVE 2 GÜN İÇİNDE TÜKETİLMELİ

Evde konserve yapacaklara tavsiyelerde bulunan Uğur Toprak, “Özellikle ürünün temizliği önemli. Kavanozların temiz olması gerekiyor. Kavanoz kapaklarının ikinci kez kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü contaları aşınma yapabilir. Ürünü kaynattıktan sonra hızla soğutmak gerekiyor. Sonra güneş almayan serin bir yerde tutmalı. Kullanılacak ürünün kapağının bombe ve sızıntı yapmamış olması önemli. Fabrikasyon aldığınız ürünler için de bu geçerli. İçinde hava kabarcıkları ve köpüklenme görürsek de kesinlikle tüketilmemeliyiz. Açılan bir konserve 2 gün içerisinde tüketilmeli. Aksi halde ciddi anlamda birçok ilde de gördüğümüz ölüm vakaları ile karşılaşabiliriz" dedi.

Toprak, mide bulantısı, ishal, kusma ve ateş gibi semptomlar görüldüğünde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti.