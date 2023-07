AA & Ensonhaber

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Hakkari'de Cilo buzulları bölgesinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldığını, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Alınacak tedbirlerle doğal afetlerin önüne geçilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Alaeddinoğlu,

Bizim bundan sonrası için adım atmamız gerekiyor. Cilo Buzullarının altında büyük boşluklar var. Yüzeyindeki katman erimeye bağlı sürekli inceliyor. Birçok noktada her an kırılmalar yaşanabilir. Cilo Buzulları alanın tamamen etkinlik ve aktivitelere kapatılması gerekiyor. Buraları görmek isteyenler buzulların üzerine çıkmadan yakın bir mesafeden fotoğraflama ve gözlemleme yapabilir. Buzulların yüzeyi tamamen kapatılmalıdır. Hem insanlarımızın can güvenliği hem de doğa harikası buzulların geleceğe taşınması açısından bu önlemin alınması gerekiyor.