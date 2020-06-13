Toplamda 12 milyon liralık üstyapı çalışmasının yapılacağı turizm merkezinin çehresi değişecek.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl, önümüzdeki Sonbahar’da başlayacak çalışma ile bambaşka bir görüntüye kavuşacak.

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatıldı.

Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için harekete geçildi.

ÇALIŞMALAR, SONBAHARDA BAŞLAYACAK

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle sonbaharda çalışmalara başlanılacağı ve toplam 12 milyon TL’lik üstyapı çalışmasının gerçekleştirileceği Uzungöl’de eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacak.

Uzungöl, eski görünümüne kavuşacak VİDEO

HEDEF, 2021 YILI SEZONUNA YETİŞTİRMEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran’da ihaleye çıkarak her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl’ü eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalara başlayacak. Geçen yıl altyapı çalışmaları tamamlanan Uzungöl’ün 2021 sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

OTOPARK İLE TRAFİK SORUNU ORTADAN KALKACAK

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl için bir otopark projesi de hazırlanıyor.

Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret etmesiyle yoğun trafiğin yaşandığı Uzungöl’de giriş ve çıkışlarda yapılacak otopark ile trafik sorunu ortadan kaldırılacak.

ERDOĞAN'DAN UZUNGÖL VE AYDER ÖRNEĞİ

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmasından kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti.

Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzungöl’de de gerekli incelemelerini tamamlayarak kaçak yapıların yıkımı için karar vermişti. İmara aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapılardan bazıları tamamen yıkılmış, bazılarında ise kat eksitilmesine gidilmişti.

UZUNGÖL'ÜN MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ

Dün Trabzon, Rize ve Gümüşhane illerinde bakanlığı ile ilgili projeleri takip için bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzungöl'de yapacakları çalışmalar ile ilgili, "Ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği bir Uzungölümüz var. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl’deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Tıpkı Ayder’de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah oraya giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek, temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.