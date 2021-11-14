Uzungöl'de balıklar oksijen yetersizliğinden dolayı ölüyor

Trabzon'da bulunan Uzungöl'de oksijenin dip seviyelere indiği ve bu durumun da balıkları yaşamsal tehlike ile karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikteki doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'deki balık ölümlerine ilişkin araştırma başlatıldı.

Çaykara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TİSKİ ekipleri, gölde incelemelerde bulundu.

Gölün farklı noktalarından ve gölü besleyen dereden alınan su numuneleri, laboratuvarda incelendi.

OKSİJEN DİP SEVİYELERE İNDİ

İlk verilere göre, gölde kirlilik tespit edilmezken, derelerde debi düşüşü yaşanması ile oksijenin dip seviyelere indiği, bu durumun da balıkları yaşamsal tehlike ile karşı karşıya bıraktığı değerlendirildi.

TİSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "TİSKİ ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzungöl’de numune alımı gerçekleştirildi. Tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz değere rastlanılmadı. Göl etrafındaki işletmelerde de yağ tutucu ve kanalizasyon bağlantıları denetimi yapıldı. Burada da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Suyun debisinde bu mevsimlerde yaşanan düşüşler nedeniyle gölü besleyen derelerdeki oksijen seviyelerinin de dip seviyelere indiğini ve bu yüzden balıkların yaşamsal tehlike ile karşı karşıya kalmış olabilir" denildi.