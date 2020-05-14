Vak'a sayısının yükselişe geçtiği illerden olan Gaziantep’te; halk otobüsleri, pazarlar, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele sürerken normalleşme sürecini yanlış anlayan şehirlerde, vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı.

O şehirlerden biri de Gaziantep...

Alınan tedbirlerden biri olan halk otobüslerinin yolcu sınırlandırılması ise Gaziantep’te çiğnenen kurallardan oldu.

Pazarlarda ise girişlerde ateş ölçüm ve maske dağıtımı yapılmasına rağmen sosyal mesafe kuralı, sadece pazar tezgahlarında sınırlı kaldı.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te kurallara uyulmuyor VİDEO



ÇARŞI VE PAZARLAR DOLDU

Pazarlarda vatandaşlar, adeta sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışverişlerini sürdürdü.

Kentin en işlek yeri olan Gaziler Çarşısında ise görüntü değişmedi. Sıcak havanın da etkisiyle koronavirüsü unutanlar çarşıyı doldurdu.

Vatandaşlar ise vakanın artmasının en başta sebebinin, sosyal mesafeye uyulmadan sokaklarda hareket edildiğini ifade ediyor.

"MASKE TAKIYORUZ AMA ANLAMI KALMIYOR"

Çarşıdaki işleri için sokağa çıktığını belirten Nermin Yılmaz, “Maske takıyoruz ama sürekli yan yana olduğumuz için bir anlamı kalmıyor. Çarşıda dolaşırken koronavirüsün olduğunu sadece maskeden anlıyorum, onun dışında değişen bir şey yok.” dedi.