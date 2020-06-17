Kayseri'de iki apartman daha karantinaya alındı

Kayseri'de iki apartman daha karantinaya alındı

Yeni normalleşme sonrası vakaların artmasıyla birlikte, alınan önlemler sonucunda Kayseri'de iki apartman daha karantina altına alındı.

Son günlerde bazı bölgelerde vaka sayılarının artmasıyla, birçok önlem alınmaya başlandı. Bazı ilde soğaka çıkarken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bugün de iki apartmanda ortaya çıkan pozitif vakalar sebebiyle, Safir ve Huzur Apartmanları karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Işkın Sokak üzerinde bulunan Safir Apartmanında rahatsızlıkları dolayısı ile doktora giden 5 ailede koronavirüs tespit edilince, apartmanda bulunan 5 daire karantinaya alındı.

Diğer yandan Aydınlıkevler Mahallesi Günebakan Sokak üzerinde bulunan Huzur Apartmanının bina görevlisinde virüs tespit edildikten sonra 11 katlı apartman karantinaya alındı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Polis ekipleri tarafından iki apartmanda da giriş ve çıkışlar yasaklandı. Karantina süresi 14 gün boyunca devam edecek olan apartmanlar, polis denetimi altında tutulacak.

Vakalar artınca iki apartman daha karantina altına alındı VİDEO