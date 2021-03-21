Vali Köşger İzmirlileri uyardı: Kritik eşiği aştık

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs vakalarında haftalık verilerde kritik seviyeyi aştıklarına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 - 19 Mart 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısını belirten haritayı paylaştı.

İZMİR KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Geçtiğimiz hafta İzmir’de 100 bin kişide 78,57 olan sayı, bu hafta 111,41’ya yükseldi. Yükselen vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

"DAHA KÖTÜYE GİTMEYELİM, BİRLİKTE BAŞARALIM"

Yaptığı açıklamada kritik eşiğin aşıldığına dikkat çeken Vali Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım" açıklamasında bulundu.