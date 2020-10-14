Vali Yerlikaya: BERU oyunu terör propagandası yapıyordu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, BERU adlı tiyatro oyununun, terör örgütü propagandası nedeniyle yasaklandığını açıkladı.

Gaziosmanpaşa'daki İBB Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde gösterimi plananan Beru: "Klakson, borizan, birt" adlı oyun, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığınca yasaklandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda, yapılmak istenen tiyatro etkinliğinin genel kamu düzenini bozabileceğinin değerlendirildiği belirtilerekşu ifadeler yer aldı:

"İlçemiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Teatra Jiyana Nü isimli özel tiyatro grubu tarafından ‘Berü: Klakson, borizan, birt' isimli tiyatro oyununun Gaziosmanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde tüm açık/kapalı alanlarda yapılmasının süresiz olarak yasaklanması hususunu tensiplerinize arz ederim."

VALİ YERLİKAYA: "PKK PROPAGANDASI NEDENİYLE"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamasında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.