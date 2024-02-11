İHA
Hayvancılıkla geçinenler için kış mesaisi daha zorlu geçiyor.
Besicilik yapan vatandaşların her alanda zorlu mücadelesi devam ediyor.
Van’ın Bahçesaray ilçesinde besicilik yapan vatandaşların branda üzerinde saman taşıma mücadelesi de bunlardan biri.
Yazın istifledikleri samanı taşıyorlar
Kış şartlarına rağmen hayvanlarını beslemek için yoğun mesai harcayan besiciler, ahırlarına uzak bölgede yazın istifledikleri samanı branda üzerinde taşıyor.
Besiciler şimdiden ilkbaharın gelmesini bekliyor
Karla kaplı coğrafyada zorlu kış mesaisini sürdüren besiciler, tek geçim kaynakları olan hayvanlarını taşıdıkları samanla besleyerek ilkbahar aylarını bekliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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