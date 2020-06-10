Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, PKK'lı teröristlerin geçiş noktasına yol yapıldığı için saldırı olduğunu buna rağmen yolu yapacaklarını söyledi.

Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına bombalı tuzak kuruldu. PKK'lı teröristlerin kurduğu tuzak nedeniyle 2 işçi şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.

İşçilerin çalışma yaptığı alan DHA tarafından havadan görüntülendi.

Çalışmalarla ilgili Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da açıklama yaptı.

Van Çatak'ta PKK saldırısının perde arkasındaki gerçek ViDEO

PKK'NIN GEÇİŞ NOKTASI OLDUĞU İÇİN SALDIRIYORLAR

Şeylan, "Çatak'ın güney tarafına hiç hizmet yapılmadığı için biz şu anda oraya hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz için PKK terör örgütü engel çıkartıyor. Ama biz bu engeli yıllardır aştık, aşmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçiremeyecek. Bunların son çırpınışlarıdır, bunu herkes biliyor. Şu anda yapılan yol ve üs bölgesi PKK’nın geçiş noktası üzerinde olduğu için, yani rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar.





BİZ YİNE HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Biz burada var olduğumuz sürece bütün Çatak halkının yanında olacağız ve hizmetlerimize davam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah ailelerine sabır versin, yaralı olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.