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    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti

    7.2 büyüklüğündeki depremin acıları ilk günkü gibi tazeliğini korurken, afette eşi, 3 çocuğu ve yeğenini kaybeden acılı baba, onların mezarlarını haftanın iki günü ziyaret ediyor.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 13:09
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    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti

    Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    Geniş bir alanda hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in üçte birlik bölümü enkaza dönüştü.

    Kentte 9 Kasım’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

    Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

    10 YIL GEÇTİ, ACILAR HALA TAZE…

    Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları, aradan 10 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

    Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'nde yaşayan ve depremde eşi Fatma (36), kızı Elif Eda (13), oğulları Çağrı Orkun (15) ve Muhammed Özkan (7) ile yeğeni Hilal Büyükarslan'ı (13) kaybeden Mahmut Büyükaslan da onlardan biri.

    Yakınlarının bulunduğu Halim Hoca Mezarlığı'nı haftanın 2 günü ziyaret edip, dua okuyan fırıncı Büyükaslan, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti #1

    HAFTADA 2 GÜN KABİR ZİYARETİ

    Büyükaslan antrenörlüğünü yaptığı Erciş Belediyespor ile 7.2 büyüklüğündeki ilk deprem sırasında maçta olduğunu belirterek, "Erciş Belediyespor’un, Van Yol Spor ile maçı vardı, biz de sahadaydık. İşte o esnada deprem oldu. Hemen evimizin olduğu 5 katlı Ereksan binasına geldik. Geldiğimizde binalarımızın yıkıldığını gördük. Ailem, akrabalarım enkaz altında kalmıştı. Tabii tarifi imkansız bir çaresizlik içindesiniz, o esnada büyük acılar yaşıyorsunuz.

    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti #2

    Çocuklarım, eşim ve yeğenim olmak üzere aynı aileden 5 yakınımı kaybettim. Enkaz altında kalan yakınlarımı 3 gün sonra enkazdan çıkarabildik. Bu sıkıntılı süreçte devletin şefkat elini gördük. Hep yanımızda oldular, her daim bize destek oldular. Bugün 23 Ekim 2011 depreminin 10’uncu yılı ve bizim acılarımız hala çok taze. Acılar unutulmuyor. Haftada 2 defa eşimin ve çocuklarımın olduğu Halim Hoca kabristanına gelip dua edip, teselli buluyorum. Mezarların bakımını yapıp, suluyorum. Allah hiçbir kuluna böyle acılar yaşatmasın. Bu süreçte yanımızda olan devletimizi Allah var etsin." diye konuştu.

    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti #3

    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti #4

    Van depreminin üzerinden 10 yıl geçti #5

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