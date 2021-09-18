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    Van Erciş'te uyuşturucu operasyonu

    Van'ın Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerde, 350 gram toz esrar ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 17:13
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    Van Erciş'te uyuşturucu operasyonu

    Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi köy ve mezra yolu üzerinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan ticari araç içerisinde arama yaptı.

    350 GRAM TOZ ESRAR, 50 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan kontrolde şüpheli V.Y isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 350 gram toz esrar ele geçirilirken, Erciş İlçe Otogarında hareketlerinden şüphelenilen F.Y isimli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise çantada bulunan elyaf yastık içerisine gizlenmiş vaziyette 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Van Erciş te uyuşturucu operasyonu #1

    YAKALANAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

    Her iki olayla ilgili yakalanan V.Y ve F.Y isimli şahısların gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği ve yapılan işlemlerine müteakip tutuklandıkları öğrenilirken, uyuşturucu madde ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

    Van Erciş te uyuşturucu operasyonu #2

    Van Erciş te uyuşturucu operasyonu #3

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