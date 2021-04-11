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Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.