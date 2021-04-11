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    Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.
    • AA
    • 11.04.2021 - 19:12
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    Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı

    NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

    VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI FİNALE KALDI

    Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

    OYLAMA 12 NİSAN'DA SONA ERECEK

    "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

    EMİNE ERDOĞAN VE MURAT KURUM'DAN DESTEK ÇAĞRISI

    Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

    Van Gölü fotoğrafı, NASA nın yarışmasında finale kaldı #1

    Van Gölü fotoğrafı, NASA nın yarışmasında finale kaldı #2

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