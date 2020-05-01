Van Gölü sahilinde 110 ton çöp toplandı

İpekyolu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağını fırsat bilip Van Gölü'nde temizlik çalışması yaptı.

Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce sürdürülen temizlik çalışmalarında göl kıyılarında biriken çöpler tek tek toplanarak, poşetlere konuluyor.

BİR HAFTADA 110 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Bir haftadır devam eden çalışmalarda toplanan 110 ton çöp, araçlarla çöp toplama merkezine taşınıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekip şefi Ömer Bor, yaptığı açıklamada, Van Gölü sahillerini temiz tutmak için ekiplerin canla başla çalıştıklarını söyledi.

100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı VİDEO

TEMİZLİK İÇİN KORONA SÜRECİNİ FIRSAT BİLDİLER

Herkesin çevreye duyarlı olmasını isteyen Bor, "Öncelikle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında kimsenin gelemediği sahilleri temizliyoruz. Bu süreci fırsat bildik. Sahiller boş.

"TEMİZLİK KONUSUNDA DUYARLI OLALIM" ÇAĞRISI

100 kişilik ekiple bir haftada 110 ton çöp topladık. Canla başla çalışarak Van Gölü sahillerini temiz tutmaya çalışıyoruz. İnşallah sürekli temiz buluruz. Vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor." diye konuştu.