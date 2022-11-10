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    Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

    Van Gölü’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • 10.11.2022 - 08:11
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 08:18
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    Van Gölü'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Van Gölü olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    Can veya mal kaybı yok

    İHA'nın haberine göre, kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

    Van Gölü nde 4,2 büyüklüğünde deprem #1


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