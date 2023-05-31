Van Gölü'nde inci kefali avlayan 51 kişiye 390 bin liralık ceza Van Gölü'nde, inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası verildi.

AA

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.

Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden balıkların güvenli bir üreme dönemi geçirmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyelerin işbirliğiyle sıkı önlemler alınıyor.

Kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari ceza uygulandı

Van ve Bitlis'te 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan ekipler, akarsu ağızlarına bırakılan ağları topluyor, canlı ele geçirilen balıkları da suya bırakıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 kişilik Su Ürünleri Kontrol Timi de kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini denetliyor, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 51 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 390 bin lira idari ceza uygulandı, iki tekneye el konuldu.

"10 tonu canlı 40 ton balık ele geçirildi"

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, av yasağı süresince 7 gün 24 saat esasıyla emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle zorlu göç yolculuğundaki inci kefalini korumaya çalıştıklarını söyledi.

Yasak döneminden bu yana 40 ton kaçak avlanmış balığın ele geçirildiğini belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"İnci kefalinin avlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu kaçak avcılık yapan 51 kişiye 390 bin lira idari para cezası uygulandı, iki tekneye el konuldu. 10 ton kaçak avlanmış canlı, 30 ton da ölü balık ele geçirildi. Ekiplerimiz canlı balıkları suya bıraktı, ölü balıklar da imha edildi. Çalışmalarımız aksamalara mahal verilmeden devam ediyor."

"Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bununla sağlıyor"

Alınan önlemler sayesinde inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunun daha rahat gerçekleştiğini anlatan Görentaş şöyle konuştu: