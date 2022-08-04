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    Van Gölü'nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı

    Gölün yüzeyinde yosunlaşma nedeniyle yeşil tabaka oluşmaya başladı. Uzmanlar, göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi.
    • 04.08.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 12:37
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    Van Gölü'nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı

    Türkiye'nin en büyük gölü olan özelliği taşıyan Van Gölü'nde yosunlaşma görüldü.

    Son yıllarda azalan yağış ve buharlaşma nedeniyle göldeki su seviyesi azaldı.

    Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde son günlerde görülmeye başlanan yosun yoğunluğu, tedirginliğe neden oldu.

    Yeşil tabaka ziyaretçileri korkuttu

    Sahile gelenler tarafından fark edilen kalın yeşil tabaka, görenleri şaşkına uğrattı.

    Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi.

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #1

    "Göle gelen kirliliğin dışarı çıkma şansı yok"

    Kirliliğe dikkat çeken, bu durumun göldeki değişimin işareti olduğunu anlatan Akkuş, "Van Gölü'nün yüksek rakımda olması sebebiyle biyolojik döngü yavaş yani göle gelen kirliliğin aslında çözülmesi rakımı alçak olan bölgelere göre daha yavaş gerçekleşiyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında gezdiğimiz zaman özellikle Mollakasım, Erciş tarafında alglerin aşırı çoğaldığını yani su yosunlarının arttığını kıyılarda yüzeyi kapladığını görüyoruz. Aslında bunun sebebi göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklanıyor. Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor yani Van Gölü kapalı bir göl.

    Göle gelen kirliliğin dışarı çıkma şansı yok. Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım. Nihayet arıtmalar tam kapasite olarak çalışmazsa biz bugün kısmen küçük alanlarda gördüğümüz bu alg patlamalarını, yosun artışlarını çok daha geniş alanlarda görebiliriz. Akarsulardan veya diğer kaynaklardan gelen azot fosfor girdisi arttıkça göldeki yosunlaşma otomatik olarak artar. Dolayısıyla arıtma tesislerinin tam kapasiteyle çalışıp, göle giren besin tuzlarını önlemesi lazım." diye konuştu.

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #2

    "Sıcaklığın artmasıyla yosunlaşmanın arttığını görüyoruz"

    DHA'nın aktarımına göre; gölün yeşile bürünmesinin 'tehlike çanı' olmadığının altını da çizen Akkuş, "Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik alanken, görülen yerler sadece 1 kilometrekare gibi küçük alanı oluşturuyor. Şunu bilmemiz lazım. Van Gölü diğer ekosistemlere göre çok daha hassas, çok daha kırılgan yapıya sahip. Bu sebepten eğer göl kenarındaki kirlilik unsurları önlenmezse bu alanların daha da arttığını, büyüdüğünü göreceğiz. Göller dinamik, değişken bir dengeye sahip. Özellikle sığ kesimlerde sıcaklığın da artmasıyla burada yosunlaşmanın arttığını görüyoruz. Van'ın Mollakasım tarafında hiçbir yıl görülmediği kadar yosunlandığını görüyorsunuz. Bunların önlenmesi için göl kenarındaki arıtmalar tam kapasite olarak çalışmalı." dedi.

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #3

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #4

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #5

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    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #7

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #8

    Van Gölü nde korkutan görüntü: Yosunlaşmaya başladı #9


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