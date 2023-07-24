Van Gölü’nde sular yeniden çekiliyor İlkbahar yağışlarıyla iyileşmenin görüldüğü Van Gölü'nde, sıcak hava dalgası buharlaşmayı getirdi. Gölde, sular yeniden çekilmeye başladı.

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İHA

Dünyanın en büyük sodalı gölü…

Tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü, biyolojik çeşitliliği sınırlıyor.

Yüksek rakım ve sert kışlara rağmen donmayan Van Gölü, bu kez kurumaya yüz tuttu.

Buharlaşma hızlandı

Gölün ilkbaharda yükselen su seviyesinde, gidişat yeniden tersine döndü.

Aşırı sıcaklıklar göldeki buharlaşmayı hızlandırdı.

Buharlaşmayla birlikte havzadaki birçok irili ufaklı göl, eski halini aratır oldu.

"Göl, alan kaybetmeye devam edecek"

Konu ile ilgili görüşlerinin sorulduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, şunları söyledi:

Dağlardaki kar erimeleri, düşen yağışlar ve yer altı suları gölü besliyor. Son 15-20 gündür havzada sıcaklık artışı görüyoruz. Hava hemen hemen her gün açık ve güneşli geçiyor. Bu durum havzadaki buharlaşmanın şiddetini artırıyor. Önümüzdeki aylar itibarıyla iyileşme değil, sürekli alan kaybeden bir göl göreceğiz. Bu yıl da yaz aylarının biraz daha uzayacağına ilişkin araştırmalar var. Bu durum havzada da karşılık bulursa; göl, alan kaybetmeye devam edecektir.

5 yıla dikkat!

Göldeki alan kaybının beklenilen bir durum olduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, şöyle devam etti: