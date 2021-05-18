Van Gölü'nde yapılan denetimlerde 15 ton inci kefali kurtarıldı
Van Gölü’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 100 metrelik kafes manyat ağına takılı halde 15 ton canlı inci kefali balık yakalandı.
- İHA
- 18.05.2021 - 01:35
- Güncelleme : 18.05.2021 - 02:03
Van Gölü’nde inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için denetimler sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri 7/24 inci kefali balığını koruyor.
15 TON CANLI İNCİ KEFALİ TEKRAR SUYA BIRAKILDI
Süren denetimler kapsamında Muradiye İlçesi Ovapınar Mahallesinde, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri dere yatağına serili vaziyette 100 metre kafes tipi manyat ağa takılı halde 15 ton canlı inci kefali balığına el konuldu.
El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı. Ekiplerin el koyduğu manyat ağları kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.