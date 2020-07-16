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Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşılmasının ardından, toplam ceset sayısı 40'a ulaştı.

Van Gölü'nde batan tekneden cesetlerin çıkarılması çalışması sürüyor.

27 Haziran'da Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden tekneyle Van Gölü'ne açılan teknenin batmasının ardından tekne, Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş, olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

BUGÜN 3 CESET DAHA BULUNDU

Kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdüren Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında yürttüğü çalışmada bugün 3 kişinin daha cesedine ulaştı.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'ı buldu - VİDEO



ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜLER

Bugün çıkarılan 3 cesetle ulaşılan ceset sayısı 40'a yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.