Van Valisi: Zam değil zam girişimi oldu

Van Valisi: Zam değil zam girişimi oldu

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı'nın validen izinsiz aldığı zam kararı geri çekildi.

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı vergi, sigorta, kira, elektrik, doğal gaz ve odun gibi giderlerin tamamının arttığını öne sürerek, ekmeğin 2,5 TL’den satılacağını açıklamıştı.

Valilik onayı olmadan fırıncı esnafa bildirilen bu gelişmenin ardından konu hakkında valiliğin açıklaması gecikmedi.

Valilik onayı olmadan alınan zam kararı geri alınırken, ekmek önceki fiyatıyla satılmaya devam edileceği bildirildi.

"ZAM DEĞİL ZAM GİRİŞİMİ OLDU"

Açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe zam değil, zam girişimin olduğunu belirtti.

Vali Bilmez, "Yetkililerle görüştük. Süreç tamamlanmadan fırıncılara bildirilmiş. Bize tebliğ edilmemiş ve bizim de imza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı. Yetkililerle görüşmemiz sonucu bu zam geri alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği birebir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir” diye konuştu.

"İLERDE ŞARTLAR OLGUNLAŞTIĞINDA, FİYAT BELİRLENİR"

Süreçte kimsenin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin altını çizen Bilmez, "İlerde şartlar olgunlaştığında, gerçekten girdi maliyetlerinde bir artış olduğunda tekrar bölgedeki fiyatları göz önünde bulundurarak fiyat belirlenir. Ancak şu an zam girişimi alındı" şeklinde konuştu.

Van Valisi: Zam değil zam girişimi oldu VİDEO