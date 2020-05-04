Van'da 10 ton kaçak balık ele geçirildi

Jandarma ekiplerince kaçak avlanan canlı 10 ton balık yeniden göle bırakılırken, tekne ve ağa el koyuldu.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesinde İnci kefali kaçak avlanması esnasında yapılan operasyon sonucunda 1 adet fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ, 10 ton canlı balık ile 200 kilogram ölü balık ele geçirildi.

10 TON BALIK YENİDEN GÖLE BIRAKILDI

Ele geçirilen 10 ton canlı balık tekrar Van Gölü'ne bırakılırken, 350 metrelik manyat tipi ağ, 1 adet fiber kayık ile 200 kilogram ölü balık muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"İNCİ KEFALİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI İNSANLAR"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bendimahi Çayı komple inci kefaller ile dolmuş durumda. İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar. Büyük manyat tipi ağlarla beraber balığı avlıyorlar ve balık üremesini gerçekleştiremiyor. Bu akşam yaklaşık 10 canlı balık kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı. Bu aslında Van Gölü’nden geçimini sağlayan 15 bin insanın ekmeğinin korunması demektir. Emeği geçen bütün ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.