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    Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi

    Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazıldı.
    • AA
    • 28.01.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 17:57
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    Van'da 101 kilogram eroin ele geçirildi

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler vuran Jandarma ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

    Operasyonda 4 çuval içinde 101 kilogram eroin ele geçirildi.

    "İYİ Kİ DOĞDUN EREN"

    Olayla ilgili T.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazdı.

    Van eroin

    Van eroin

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