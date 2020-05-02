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- Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kamyonette bulunan 14 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.
- AA
- 02.05.2020 - 10:56
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van-Erciş karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
14 KİLO 800 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği "Şila"nın da bulunduğu aramada, kamyonetin bagajında çuval içerisinde 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi