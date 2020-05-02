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    Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kamyonette bulunan 14 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.
    • AA
    • 02.05.2020 - 10:56
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    Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Van'da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Van-Erciş karayolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

    14 KİLO 800 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik köpeği "Şila"nın da bulunduğu aramada, kamyonetin bagajında çuval içerisinde 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.

    Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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