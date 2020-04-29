Van'da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda iki araç ve bir evde yapılan aramalarda, 18 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
- AA
- 29.04.2020 - 11:38
Van'da İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Çaldıran ilçesine bağlı Yaykılıç Mahallesi'ne İran'dan sigara kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.
18 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerince, yol kontrol noktasından kaçmaya çalışırken durdurulan iki araç ve bir evde arama yaptı.
Aramalarda 18 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.