Van'da 2 ayda 1963 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 1963 düzensiz göçmen ile 110 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Eylül- 31 Ekim'de cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

1963 göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 1963 düzensiz göçmen ile 110 göçmen kaçakçısı yakalandı.

DHA'nın haberine göre göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, göçmen kaçakçıları hakkında da adli işlem başlatıldı.