Van'da 2 yılda 375 gönüllüden oluşan 15 arama kurtarma ekibi kuruldu

Van'da, iki yıldan bu yana AFAD İl Müdürlüğünün katkılarıyla tamamı gönüllülerden oluşturulan 15 arama kurtarma ekibi, olası afetlerde diğer ekiplerle görev alabilmek için hazır bekliyor.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'deki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Van'da, afetlere hazırlıklı olunması, arama kurtarma faaliyetlerinin zaman kaybedilmeden başlatılması için bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürütülüyor.

Gönüllü ekipler sürekli tatbikat yapıyor

AFAD İl Müdürlüğünün öncülük ettiği çalışmalarda, geçen yıldan bu yana belediyeler, güvenlik birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde 375 gönüllüden oluşan 15 arama kurtarma ekibi kuruldu. Gönüllü ekipler, olası afetlerde en kısa sürede yardıma koşabilmek için sürekli tatbikat yapıyor.

Van'da 9 Kasım depreminin 11'inci yılı nedeniyle tatbikat yapan arama kurtarma ekipleri, senaryo gereği enkaz altında kalanları kısa sürede kurtararak afetlere hazır olduklarını gösterdi.

15 kurumdan 375 gönüllüye arama kurtarma eğitimi veriliyor

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, kentte geçen yıl başlattıkları çalışma kapsamında 15 kurumdan 375 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdiklerini, bu çalışmanın afetlere müdahale konusunda kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

"Sahada eğitim verdiğimiz gönüllü sayımız 490 oldu"

Türkiye'nin afetler açısından tehlikeli bölgede yer aldığını ifade eden Körpeş, "AFAD gönüllülüğü sistemine çevrim içi kayıt yaptıran 8 bin 251 kişi sisteme dahil oldu. Bunlardan 833'ü temel AFAD gönüllülüğü eğitimlerini tamamladı. Sahada eğitim verdiğimiz gönüllü sayımız 490 oldu. Bu gönüllülerimizin özellikle barınma ihtiyacının karşılanması adına yaptıkları çalışmalar önemlidir." diye konuştu.

Van'da 9 Kasım'da 2 otelin çöktüğünü, 40 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Körpeş, "2011 depremleri ülkemizde afetlere bakış açısını tamamen değiştirdi." dedi.

AA'nın haberine göre Körpeş, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının bunun en net göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu sistemlerin dahil olmasıyla müdahale çok daha verimli şekilde yapılmaya başlandı"

"Van depreminden sonra devletimiz bütün imkanlarıyla buraya gelerek müdahale, sonrasında iyileştirme çalışmalarını dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirdi. TAMP devreye girince afetlerdeki koordinasyon tamamıyla AFAD üzerinden sağlanmaya başlandı ve tüm kurumlar bu sistemin içine dahil oldu. Örneğin STK'ler bu kadar etkin değildi. AFAD gönüllülüğü yoktu, bu sistemlerin dahil olmasıyla müdahale çok daha verimli şekilde yapılmaya başlandı. Bizim sahada edindiğimiz tecrübeleri, vatandaşlarımızın afetlerden zarar görmemeleri adına kullanma niyetimiz var. 2021 yıllında binlerce vatandaşımıza afet farkındalık eğitimleri verdik ve eğitimler devam ediyor. Bununla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2022'nin "tatbikat yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Körpeş, bu kapsamda 12 Kasım'da ülke genelinde "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın gerçekleştirileceğini aktardı.



