Van'da 20 metrelik kardan şırınga yaptılar

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın Erciş ilçesinde, hem gülümseten hem de dikkat çeken çalışma yapıldı.

Kar yağmasını fırsat bilen Van Erçiş Gençlik Merkezi'nin bazı çalışanları ile bir grup gönüllü genç, bir araya gelerek kardan 20 metrelik enjektör yaptı.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Levent Bayraktar, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Çalışmanın zevkli ve renkli geçtiğini belirten Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararla aşı yapma çalışmaları başladı. Biz de buna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için gönüllü gençlerimizle birlikte kardan 20 metre boyunda şırınga yaparak halkımıza aşı yaptırması için dikkat çekmek istedik." dedi









