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- Van'da 3 terörist öldürüldü
Van'da 3 terörist öldürüldü
Van'ın kırsalında JÖH ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü.
- AA
- 16.06.2020 - 08:06
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.