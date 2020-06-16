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    Van'da 3 terörist öldürüldü

    Van'ın kırsalında JÖH ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü.
    • AA
    • 16.06.2020 - 08:06
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    Van'da 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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