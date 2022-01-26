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    Van’da 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

    Elektrik arızasına giden VEDAŞ çalışanı 4 kişi, karla kaplı bölgede araçlarıyla mahsur kaldı. Kara saplanan otomobildeki 4 kişi, donmak üzereyken kurtarıldı. 4 çalışanın hastanede tedavisi sürüyor.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 08:42
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    Van’da 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı

    Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bağraçık Mahallesi kırsalında elektrik arızasına giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarının kara saplanınca mahsur kaldı.

    Araçta bulunan VEDAŞ çalışan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

    DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDULAR

    İhbar sonucu bölgeye sevk edilen ambulans ve karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu donmak üzereyken VEDAŞ ekibine ulaştı.

    İlk müdahaleleri bölgede yapılan 4 elektrik şirketi çalışanı ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine getirildi.

    Van’da 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı #1

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    4 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Van’da 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı #2

    Van’da 4 elektrik şirketi çalışanı donmak üzereyken kurtarıldı #3


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