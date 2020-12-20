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    Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 07:48
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 08:02
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    Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    AFAD'ın verdiği bilgiye göre; Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

    BAŞKALE VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

    Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

    KANDİLLİ 5.5 DEDİ

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

    Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

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