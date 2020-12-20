Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre; Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

BAŞKALE VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ

Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.

KANDİLLİ 5.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.