Van'da 5 metreyi aşan karla mücadele

DHA
Türkiye’nin bir yanı bahar, bir yanı kara kış…
Nisan ayının ortasında hala kar yağan şehirler, hatta kardan kapanan yollar var.
Van’ın Başkale ilçesi gibi…
Kardan kapandı
İran sınır hattında bulunan ilçedeki mezra, karakol ve askeri üs bölgelerin yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.
Durum hemen büyükşehir belediyesine bildirildi.
5 metreyi aştı
Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 500 rakımda bulunan askeri üs bölgenin yolunu açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda yol yeniden ulaşıma açıldı.