Van'da 5 metreyi aşan karla mücadele Başkale ilçesindeki mezra, karakol ve askeri üs bölgesinin yolu, kardan kapandı. 5 metreyi aşan karla kaplı yol, 4 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

DHA

Türkiye’nin bir yanı bahar, bir yanı kara kış…

Nisan ayının ortasında hala kar yağan şehirler, hatta kardan kapanan yollar var.

Van’ın Başkale ilçesi gibi…

Kardan kapandı

İran sınır hattında bulunan ilçedeki mezra, karakol ve askeri üs bölgelerin yolu, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.

Durum hemen büyükşehir belediyesine bildirildi.

5 metreyi aştı

Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı mezra, karakol ve 3 bin 500 rakımda bulunan askeri üs bölgenin yolunu açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda yol yeniden ulaşıma açıldı.