Van'da 5 ton uyuşturucu imha edildi

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Operasyonlarda el konulan 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap, fabrika kazanında yakıldı.

Van'da düzenlenen operasyonlar sonucu ele geçirilen 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap, imha edildi.

Soruşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nin 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayı'ndaki adli emanet bürosundan emniyete ait kamyona yüklendi.

KAZANDA YAKTILAR

Güvenlik önlemleri alınarak Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına götürülen 5 ton 27 kilo 892 gram uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri 1200 derece sıcaklıktaki kazanlara atılarak yakıldı.

5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap imha edildi