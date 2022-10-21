Van'da 6 yaşındaki Zilan için okul açıldı

Merkeze uzak mesafedeki mezranın tek öğrencisi olan 6 yaşındaki Zilan Patır'ın eğitimine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla okula öğretmen görevlendirildi.

Eğitim haklarından mahrum kalan çocukların yüzleri güldürülüyor.

Bunlardan biri de Van'ın Gevaş ilçesine 80 kilometre mesafedeki mezrada yaşayan 6 yaşındaki Zilan...

Doruklu mezrasında daha önce 5 yıl görev yaparak 4 öğrencisini mezun eden öğretmen Cihan Yakut, bu kez mezranın tek öğrencisi olan Zilan Patır için harekete geçti.

Patır'ın eğitimden geri kalmaması için gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık 5 kilometre yürüyen öğretmen Yakut'un fedakarlığı sosyal medyada gündem olmuştu.

Kapanan okulun kapıları yeniden açıldı

Bunun üzerine Yakut, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen görevlendirildi ve geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulu'nun kapıları Zilan için yeniden açıldı.

AA'nın aktarımına göre; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve şube müdürü Yakup Artan da görevlendiren öğretmen Salih Terim ile mezraya giderek hem minik öğrenciyle tanıştı hem de okulun durumunu inceledi.

"Buradan profesörler de çıkmıştır"

Zilan'ın annesinin öğretmen talebinde bulunması üzerine duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Erva, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in de talimatıyla, devletimiz de büyüklüğünü göstererek Zilan kızımız için görevlendirme yapıldı ve Salih öğretmenimizi buraya getirdik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarıyla çalışıyoruz. Bir ferdin bile eğitimden geri kalmaması için çaba gösteriyoruz. Bu köyümüzü de iyi biliyorum. Buradan profesörler de çıkmıştır. Zilan kızımızın okuyup eğitiminden geri kalmaması adına elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

"Devletimize Allah zeval vermesin"

Zilan'ın babası Mehmet Şefik Patır da Cihan öğretmenin kızları için çok fedakarlık yaptığını, şimdi de mezraya yeni bir öğretmenin atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Salih Terim'in de Zilan'a iyi eğitim vereceğine inandıklarını bildiren Patır, "Kış geliyor ve artık Cihan öğretmen buraya gelemeyecekti. Salih öğretmen gönderilmeseydi kızım derslerinden geri kalacaktı. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha güzel olacak. Tek öğrenci için bize öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesin. Başta Sayın Bakanım olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Van'da 6 yaşındaki Zilan için okul açıldı VİDEO



"Çok mutluyum"

Yeni öğretmenine ve kapanan okuluna kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Zilan Patır da "Eskiden tek öğretmenim vardı şimdi ise iki öğretmenim oldu. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." dedi.

"Kar yağıncaya kadar gelmeye devam edeceğim"

Zilan için fedakarlık gösteren öğretmeni Cihan Yakut, "Mutluluğumu tarif edemem. Artık Zilan da öğretmenine kavuştu. Mezraya gelmek benim için de zor oluyordu. Önümüz kış, hiç gelemeyecektim. İnşallah öğretmeni ile çok iyi zaman geçirir. Böyle bir işe vesile olmanın mutluluğunu da ayrıca taşıyorum. Salih hocam mezraya alışana kadar hem ona hem de yine Zilan'a desteğimi sürdüreceğim. Kar yağıncaya kadar gelmeye devam edeceğim. Bundan sonraki süreçte inşallah birbirimize sahip çıkacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Zilan'a severek eğitim vereceğim"

İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu Salih Terim, "Sıra dışı ve bir o kadar da zor bir coğrafyada görev yapacağım. Bu durum bana engel değil, Zilan'a severek eğitim vereceğim. İnşallah ilerleyen yıllarda nice Zilanlarımız olur. Cihan hoca, fedakarlığı ile çıktığım bu yolda benim için rehber oldu. Onun bıraktığı yerden görevi devam ettireceğim. Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır. Devletimiz diyor ki 'Nerede olursa olsun, tek bir öğrenci dahi olsa ben öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminden geri kalma, ülkenin geleceğinden endişe duyma. Senin eğitimin için her türlü fedakarlığı senin için yaparım.' Böyle bir imkan verdikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.