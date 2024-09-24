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Van’da 66 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi

Van’da 66 milyon TL değerinde kaçak altın ele geçirildi Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 66 milyon TL olan gümrük kaçağı 22 adet külçe altın ele geçirildi.