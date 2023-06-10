Van'da altın fiyatlarındaki yükseliş imitasyona ilgiyi artırdı Van’da altın suyuna batırılmış imitasyon ürünlere ilgi gün geçtikçe artarken, düğünlerin vazgeçilmesi olma yolunda ilerliyor.

İHA

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonunun başlamasının yanında son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı.

Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor.

İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.

Renk, ağırlık ve görüntü itibariyle gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olduğunu ifade eden esnaf, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini belirtti.

"Hizmetimiz karşılık buluyor"

Yaklaşık 7 yıldır imitasyon satarak geçimini sağlayan Zerya Takı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Borak, şunları söyledi:

Altın fiyatlarındaki artış bizim sektöre olumlu yansıyor. Bizim sektörde de olumlu sonuçlar alıyoruz. Milletin talebine göre kendilerine hizmet veriyoruz. Hizmetimiz de karşılık buluyor, memnunuz.

İmitasyon ürünlerin yüzde 80’inin pirinç bakırından ve kuyumcu ustaları tarafından Türkiye’de yapıldığını belirten Borak, bu ürünlerin birebir ürünler olduğunu söyledi.

"İsteğe göre değişiyor"

Altın ile imitasyon ürünleri arasındaki farka değinen Borak, şu ifadeleri kullandı: