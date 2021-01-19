Van'da ambulans buzlanan yolda devrildi
Van'da, Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.
- DHA
- 19.01.2021 - 11:35
- Güncelleme : 19.01.2021 - 11:43
Van'ın Başkale ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Hakkari yolundaki Bebleşin mevkisinde meydana gelen olayda, Van merkeze hasta getirilen Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait 30 AB 246 plakalı ambulans, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarına devrildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARA ALMADI
Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi de yara almazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanstaki personel, bölgeye gelen sağlık görevlilerince alınarak, tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.