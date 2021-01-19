Euro
9.0412
0.06%
Dolar
7.4646
-0.11%
Altın
442.4
0.11%
Borsa
1.569
0.76%
Bitcoin
277.100
0.98%
EXEN Coin
18.02
12.34%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli -1 C

    Van'da ambulans buzlanan yolda devrildi

    Van'da, Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da ambulans buzlanan yolda devrildi

    Van'ın Başkale ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Hakkari yolundaki Bebleşin mevkisinde meydana gelen olayda, Van merkeze hasta getirilen Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait 30 AB 246 plakalı ambulans, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarına devrildi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARA ALMADI

    Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi de yara almazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulanstaki personel, bölgeye gelen sağlık görevlilerince alınarak, tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Vanda ambulans buzlanan yolda devrildi

    Van ambulans

    Van ambulans

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir