Ayakları kırılan ayının son durumunu aktaran YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Lokman Aslan, “Ödem tespit ettik, stabil hale getirmek için tedavi uyguluyoruz” dedi.

Van-Ağrı kara yolunun Tendürek Dağı bölgesinde ilerlemekte güçlük çeken ayıyı görenler, jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giderek çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bölgeye giden görevliler, anesteziyle sakinleştirdikleri ayıyı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Burada müdahale edilen ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki tüm yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilendiklerini söyledi.

Van'da aracın çarptığı ayı tedaviye alındı VİDEO

“SÜRÜCÜLERİMİZİ YABAN HAYVANLARI KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Tendürek bölgesinde daha önce yavrularıyla dolaşan ayılarla karşılaşıldığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

“Bu bölgede şu ana kadar iki ayı, araba çarpması sonucu yaralandı. Dün akşam bu nedenle bir ayı ağır yaralandı. Olay yerine gittiğimizde yerinden kalkamıyordu. Merkezimizde genel muayenesini yaptık. Sol ve sağ ayakları kırılmış. Akciğerinde ödem oluştuğunu tespit ettik. Durumunu stabil hale getirmek için tedavi uyguluyoruz. Sürücülerimizi, yaban hayvanları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”